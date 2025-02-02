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Москвичей предупредили о рекордном атмосферном давлении

Синоптик Позднякова: в Москве ожидается рекордное атмосферное давление 7 февраля
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Mikhail Starodubov/Shutterstock/FOTODOM

В Москве прогнозируется рекордное атмосферное давление в пятницу, 7 февраля. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT.

«7 февраля атмосферное давление будет 775 мм ртутного столба — значит, мы ожидаем рекорд по высокому атмосферному давлению», — отметила она.

По словам Поздняковой, погоду в столице на следующей неделе будет определять антициклон, который сформировался над Ханты-Мансийским округом, и атмосферное давление будет постепенно расти.

«У нас будет полоса супервысокого давления», — предупредила синоптик.

Позднякова добавила, что на неделе ожидается облачная погода, без существенных осадков, также прогнозируются морозы от -3 до -8°С в ночное время суток.

31 января научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в ходе беседы с журналистами «Газеты.Ru» оценил шансы на наступление настоящей зимы в центральной части страны в текущем году. Как он отметил, такая вероятность все еще есть, так как в начале февраля в соответствующих регионах РФ станет заметно холоднее.

Ранее синоптик рассказал о погодном явлении, которое продлится на Земле до апреля.

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