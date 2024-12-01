Российский путешественник отправился в экспедицию по Южному океану

Путешественник, писатель и священник Русской православной церкви Федор Конюхов начал новую экспедицию — переход по Южному океану на весельной лодке от мыса Горн до Австралии. Об этом сообщил РИА Новости руководитель экспедиционного штаба Оскар Конюхов, сын Федора Конюхова.

Он отметил, что экспедиция стартует из аргентинской Ушуайи.

«Начали буксировку лодки Федора Конюхова в сторону пролива Дрейка. Нам туда идти два дня», — рассказал руководитель экспедиционного штаба.

Конюхов-младший добавил, что 2 декабря команда достигнет точки старта в проливе Дрейк, после чего отпустит Федора в свободное плавание, и он пойдет на Австралию.

Ориентировочное время, которое займет путешествие священника, может занять примерно 200 дней. Подобная экспедиция станет вторым этапом кругосветного маршрута в Южном океане.

Так, в период с декабря 2018 по май 2019 Конюхов на весельной лодке совершил первый в истории переход в южном Тихом океане по маршруту: Новая Зеландия — мыс Горн.

Отмечается, что весельная лодка будет впервые в истории человечества находиться в этих широтах. Конюхов-младший пояснил, что ни один человек еще не ходил на судне от мыса Горн по Южной Атлантике и через Южный Индийский океан в сторону Австралии.

В июле сообщалось, что путешественник Конюхов установил новый мировой рекорд по одиночному пребыванию на льдине у Северного полюса. Писатель провел там 20 дней 22 часа и 45 минут. Уточнялось, что за это время он прошел порядка 239 километров.

Ранее Конюхов открыл свою выставку в Подземном музее парка «Зарядье».