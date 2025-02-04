Буйный сибиряк, проломивший дверь в поликлинике, не смог объяснить свой поступок

В городе Назарово Красноярского края визит местного жителя в поликлинику закончился вызовом правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД России.
Инцидент произошел 3 февраля в здании дневного стационара. Как рассказали очевидцы, мужчина в неадекватном состоянии пытался попасть в кабинеты учреждения и начал громить все вокруг. Никто из находившихся в помещении пациентов и работников не пострадал. Но дебошир успел повредить несколько дверей до того, как его задержали.
Нарушителем оказался 40-летний горожанин. На опросе в отделении полиции объяснить свое поведение мужчина не смог.
На задержанного составили два административных протокола по статьям «Мелкое хулиганство» и «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» КоАП РФ.
До этого жаждущие осмотра врача мужчины подрались в очереди в новосибирской поликлинике.
Ранее в Москве вандал сорвал замки с поликлиники и не смог объяснить, зачем.