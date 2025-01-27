Жаждущие осмотра врача мужчины подрались в очереди в новосибирской поликлинике

В поликлинике Новосибирска двое мужчин подрались в очереди. На место ЧП выезжали сотрудники группы быстрого реагирования (ГБР) агентства безопасности «Гвардия». Об этом сообщили в пресс-службе охранной организации.

Инцидент произошел 24 января в пятом отделении поликлиники №16. Двое мужчин, которые были пьяны, подрались в очереди к врачу. На прием ни один из них попасть не смог, так как обоих вывели из медицинского учреждения бойцы ГБР. В этот же день сотрудники агентства повторно выезжали в поликлинику из-за дебошира, который нарушал общественный порядок.

До этого проголодавшиеся москвичи устроили драку и поножовщину в очереди за шаурмой. На место ЧП выезжали скорая и полиция.

Ранее драка со стрельбой из-за отравления шаурмой произошла в Татарстане.