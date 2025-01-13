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«Я точно не терминатор»: сорвавший замки с поликлиники россиянин объяснил свое поведение

В Москве вандал сорвал замки с поликлиники и не смог объяснить, зачем

В Москве мужчина проник на территорию поликлиники, сорвав замки, а затем отказался признавать нарушение. Его задержали сотрудники Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе управления силового ведомства.

Инцидент произошел в медучреждении на 2-й Владимирской улице. По словам охранника поликлиники, неизвестный сорвал замок с входной калитки, пробежал по территории и скрылся. На место ЧП прибыли силовики, которые задержали нарушителя неподалеку от места преступления. Им оказался 40-летний уроженец Смоленской области.

Задержанный отказался признавать, что он нарушил общественный порядок, и попытался сослаться на то, что не помнит случившегося.

«Не могу знать. Отсутствуют воспоминания по этому поводу. Ввиду опьянения или отсутствия понимания, что я находился на чужой территории. Я думал, что это обычная территория, которая не охраняется. Не помню, чтобы я ломал замки. Я точно не терминатор, чтобы ходить и ломать замки», — сказал в свое оправдание дебошир.

Правоохранители передали мужчину сотрудникам полиции.

Ранее в Москве мужчина угрожал сотруднику метро пистолетом, требуя бесплатного проезда.

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