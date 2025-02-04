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Врач рассказала, чем грозит неправильный прием антибиотиков

Врач Леонтьева: антибиотики могут спровоцировать анафилактический шок
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Shutterstock

Прием антибиотиков может спровоцировать анафилактический шок, если неправильно подобрать препарат или его дозировку. Об этом в интервью RuNews24.ru рассказала врач-терапевт Наталья Леонтьева.

По ее словам, симптомами такой реакции могут быть затрудненное общение, отек гортани и языка, падение артериального давления, потеря сознания и остановка сердца. В этом случае она рекомендует как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

Кроме того, антибиотики могут вызывать другие тяжелые аллергические состояния, например синдром Стивенса-Джонсона или токсический эпидермальный некролиз, а также нарушить баланс микрофлоры кишечника. Последнее грозит развитием антибиотико-ассоциированной диареи и воспалением толстой кишки.

«Антибиотики, как и любые лекарства, имеют свои риски и множественные эффекты. Не занимайтесь самолечением — это опасно для жизни», — заключила Леонтьева.

Международная группа ученых из Великобритании, Италии и Германии до этого сделала неожиданное открытие, обнаружив связь между антибиотиками, противовирусными препаратами и вакцинами с риском развития деменции.

Ранее врач перечислила продукты, обладающие свойствами природных «антибиотиков».

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