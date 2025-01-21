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Найдена неожиданная связь между антибиотиками и риском деменции

ADTRCI: антибиотики, вакцины и противовирусные лекарства защищают от деменции
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Международная группа ученых из Великобритании, Италии и Германии сделала неожиданное открытие, обнаружив связь между антибиотиками, противовирусными препаратами и вакцинами с риском развития деменции. Исследование опубликована в научном журнале Alzheimer's and Dementia: Translational Research & Clinical Interventions (ADTRCI).

Команда провела систематический обзор существующей научной литературы, охватив 14 работ и собрав данные о более чем 130 млн человек и 1 млн случаев деменции.

Специалисты нашли подтверждение гипотезы о том, что наиболее распространенные формы деменции могут быть вызваны вирусными или бактериальными инфекциями. Это значит, что антибиотики и вакцины от бактериальных и вирусных патогенов дают защитный эффект от деградации мыслительных способностей.

Противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен, также были связаны с уменьшением риска ослабления когнитивных функций.

Воспаление все чаще рассматривается как важный фактор широкого спектра заболеваний, и его роль в развитии деменции подтверждается тем фактом, что некоторые гены, повышающие риск развития деменции, оказались частью воспалительных путей.

По словам авторов исследование, открытие должно помочь в поисках новых доступных методов борьбы с деменцией.

Ранее ученые нашли связь между болезнью Альцгеймера и снижением функции почек.

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