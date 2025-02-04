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Женщина забрала новорожденного у матери под предлогом осмотра и похитила его

В Узбекистане женщина похитила младенца из роддома
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Shutterstock

В Узбекистане поймали подозреваемую в похищении ребенка. Об этом сообщает NewsHub со ссылкой на управление внутренних дел.

Инцидент произошел 31 января в городе Джизак, но информация о задержании появилась только сейчас. В день инцидента она зашла в палату роддома к женщине, которая родила два дня назад, после чего заявила, что ее ребенку нужен осмотр и унесла его с собой.

«Благодаря оперативной работе правоохранительных органов младенца удалось вернуть матери», – сообщается в публикации.

Похитительницу задержали, в ее отношении возбудили уголовное дело по статье о похищении человека. За это преступление фигурантка может получить срок до десяти лет лишения свободы.

До этого в Парагвае женщина переоделась в медсестру, проникла в государственную больницу и похитила новорожденного ребенка. Затем она села в автобус, доехала до соседнего района и купила одежду. После этого она поехала в направлении границы.

Ранее в Италии женщина украла младенца и выдавала его за своего.

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