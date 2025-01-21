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Притворившаяся медсестрой женщина украла младенца и пыталась скрыться за границей

В Парагвае женщина проникла в больницу и вынесла оттуда новорожденного в рюкзаке
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Crónica TV

В Парагвае женщина притворилась медсестрой, чтобы украсть ребенка из больницы. Об этом пишет Mirror.

На прошлой неделе полиция Парагвая задержала Наталью Эдит Гонсалес на границе с Аргентиной. Как было установлено, 16 января женщина переоделась в медицинскую одежду и забрала новорожденную девочку из государственной больницы в Асунсьоне. Она положила младенца в рюкзак и вышла на улицу, попав на несколько камер видеонаблюдения.

Оказалось, что за несколько минут до описанных событий Гонсалес познакомилась с прабабушкой ребенка и выпила с ней чаю, а его бабушке женщина заявила, что доставила ее внучку в педиатрическое отделение. Пожилые родственницы быстро поняли, что произошло, и выбежали в коридор больницы. В этот момент они увидели злоумышленницу с ребенком на руках и подняли тревогу.

Тем временем подозреваемая села на автобус, на котором доехала до соседнего района, где купила одежду для себя и ребенка, а затем взяла такси до границы. Позднее она была задержана, а похищенная девочка воссоединилась со своей 19-летней матерью, она не пострадала. Сообщается, что Гонсалес лгала своему партнеру и семье, утверждая, что беременна, а когда пришло время рожать, она решила украсть чужого ребенка. Прежде чем совершить похищение, женщина посетила еще две больницы в Парагвае. По совету своего адвоката подозреваемая отказалась давать показания. Расследование инцидента продолжается.

Ранее няня напоила семью чаем с наркотиком и похитила новорожденного.

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