В Краснодаре осужден руководитель отделения «Свидетелей Иеговы»

В Краснодаре на 6 лет и 5 месяцев колонии общего режима осудили мужчину, который возглавлял отделение «Свидетелей Иеговы» (организация запрещена в России). Об этом пишет Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в официальном Telegram-канале.

Его признали виновным по ч.1 ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности»). Суд лишил его права быть организатором и участвовать в общественных объединениях и группах в течение пяти лет с ограничением свободы на год. Обвиняемого взяли под стражу в зале суда. Приговор еще не вступил в силу.

Как установил суд, около 25 лет он был участником общего собрания, а позже председателем комитета «Свидетелей Иеговы» в Краснодаре. С октября 2020 года по март 2021 года, соблюдая меры конспирации, мужчина организовывал в интернете собрания членов объединения, «в ходе которых изучалась религиозная литература, проводились религиозные выступления и богослужения». Вину житель Краснодара не признал, назвавшись «борцом за веру».

До этого в Приморском крае осудили на три года условно другого участника «Свидетелей Иеговы». По данным суда, с ноября 2021 года по апрель 2023 года мужчина из закрытого территориально-административного образования Фокино занимался организационной деятельностью, направленной на продолжение работы религиозной организации и привлекал туда новых участников.

Ранее житель Крыма получил срок за призывы к экстремизму.