Житель Крыма получил срок за призывы к экстремизму

Житель Феодосии получил 2,5 года лишения свободы за призывы к экстремизму

Феодосийский городской суд Республики Крым приговорил местного жителя к 2 годам 6 месяцев колонии-поселении за призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что мужчина совершил пять таких эпизодов. В период с 13 сентября 2022 года по 8 июля 2024 года 37-летний крымчанин оставлял текстовые комментарии в одном из канало в Telegram. Он призывал других подписчиков канала к экстремистской деятельности на почве «национальной ненависти в отношении лиц, являющихся по национальности русскими».

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся.

Отмечается, что при вынесении приговора суд учел информацию о личности подсудимого, наличие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств.

Суд также запретил мужчине в течение 2,5 года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и публикацией материалов в интернете.

Ранее жителя Запорожской области задержали за подготовку теракта.