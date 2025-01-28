Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Житель Крыма получил срок за призывы к экстремизму

Житель Феодосии получил 2,5 года лишения свободы за призывы к экстремизму
close
Freepik.com

Феодосийский городской суд Республики Крым приговорил местного жителя к 2 годам 6 месяцев колонии-поселении за призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что мужчина совершил пять таких эпизодов. В период с 13 сентября 2022 года по 8 июля 2024 года 37-летний крымчанин оставлял текстовые комментарии в одном из канало в Telegram. Он призывал других подписчиков канала к экстремистской деятельности на почве «национальной ненависти в отношении лиц, являющихся по национальности русскими».

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся.

Отмечается, что при вынесении приговора суд учел информацию о личности подсудимого, наличие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств.

Суд также запретил мужчине в течение 2,5 года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и публикацией материалов в интернете.

Ранее жителя Запорожской области задержали за подготовку теракта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами