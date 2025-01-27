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Врач назвала напитки, которые должны быть в рационе здорового человека

Диетолог Журавлева: список полезных напитков начинается с зеленого чая
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Список самых полезных напитков, которые должны быть в рационе, справедливо открывается с зеленого чая. Он улучшает обмен веществ, а за счет содержания катехинов борется с воспалениями и защищает клетки, но только при условии, что это свежезаваренный чай, рассказала диетолог Полина Журавлева Общественной Cлужбе Новостей.

Для укрепления сердца и сосудов врач посоветовала включить в рацион настой из ягод и компоты. К примеру, компот из клюквы или черноплодной рябины снижает уровень вредного холестерина, но полезен он лишь при малом количестве сахара, отметила Журавлева.

Также, по ее словам, важно регулярно пить узвар из сушеных фруктов, который богат калием и магнием, что полезно для нервной системы.

«Узвар также хорошо справляется с обезвоживанием, особенно зимой, когда влажность воздуха в помещениях низкая», — добавила диетолог.

Для хорошей работы ЖКТ нужно пить кисломолочные напитки, так как они являются идеальным вариантом поддержания микрофлоры кишечника, а также снижают воспаление и способствуют нормализации пищеварения, подчеркнула врач. Она призвала также не забывать о важности обычной чистой воды, подчеркнув, что она помогает при частой усталости, головной боли, сухости кожи.

Ученые до этого выяснили, что употребление чая продлевает жизнь людям с хронической болезнью почек (ХБП). Согласно результатам исследования, при этом заболевании желательно выпивать до четырех чашек чая в день, выбирая черный или красный сорта и не добавляя сахар в напиток.

Ранее 111-летняя женщина назвала рецепт напитка долголетия.

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