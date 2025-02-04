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В Москве неизвестный выбросил двух красноухих черепах в мусорный контейнер

В Москве дворник спас двух черепах, выброшенных в мусорный контейнер
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I Wayan Sumatika/Shutterstock/FOTODOM

На северо-востоке Москвы дворник нашел двух красноухих черепах, которых выбросили в мусорный контейнер. Об этом сообщает РИА Новости.

Животных взяли под опеку в городском департаменте природопользования. Его сотрудники предположили, что владелец мог устать от ухода за черепахами. Зоологи отметили, что заводчики продают черепах, когда они еще совсем маленькие. Но постепенно они растут и увеличиваются в размерах до 30 сантиметров в диаметре.

В департаменте предупредили, что в случае усталости от красноухих черепах их нельзя выпускать в местные водоемы, так как этот вид очень агрессивен. Они начинают уничтожать лягушек, рыбу, ужей, птенцов водоплавающих птиц, нарушая сложившуюся экосистему. Кроме того, они могут вытеснить европейскую болотную черепаху.

До этого в Москве работники сортировочного корпуса нашли среди отходов котенка.

Ранее в Петербурге щенка, найденного в отходах, передали новым хозяевам.

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