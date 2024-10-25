В Петербурге щенка, найденного в отходах, передали новым хозяевам

Щенку, которого обнаружили сотрудники компании по утилизации отходов в Петербурге, нашли хозяев. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на одного из работников организации.

По словам мужчины, собаку забрал к себе один из его коллег.

«Щенок остался практически в нашей большой семье, мы ещё его увидим большим здоровым и счастливым», – поделился россиянин.

Животное нашли накануне. Водитель мусоровоза заметил собаку в момент, когда вместе с коллегами забирал отходы с проспекта Ветеранов. Щенок, который еще не открыл глаза, лежал в мусоре.

Мужчина достал его, обогрел в кабине автомобиля и оказал всю необходимую помощь.

До этого в Петербурге среди отходов сотрудники мусороперерабатывающего завода нашли живого йоркширского терьера. Как рассказали обнаружившие животное люди, собака немолодая, воспитанная и ухоженная.

Питомца поселили на заводе, где его накормили и обогрели.

Ранее студентка оказалась в печи мусоросжигающего завода после падения в бак с отходами.