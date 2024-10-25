Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге щенка, найденного в отходах, передали новым хозяевам

В Петербурге найденному в мусорном баке щенку нашли хозяев

close
Телеграм-канал «СПЕЦЫ по отходам»

Щенку, которого обнаружили сотрудники компании по утилизации отходов в Петербурге, нашли хозяев. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на одного из работников организации.

По словам мужчины, собаку забрал к себе один из его коллег.

«Щенок остался практически в нашей большой семье, мы ещё его увидим большим здоровым и счастливым», – поделился россиянин.

Животное нашли накануне. Водитель мусоровоза заметил собаку в момент, когда вместе с коллегами забирал отходы с проспекта Ветеранов. Щенок, который еще не открыл глаза, лежал в мусоре.

Мужчина достал его, обогрел в кабине автомобиля и оказал всю необходимую помощь.

До этого в Петербурге среди отходов сотрудники мусороперерабатывающего завода нашли живого йоркширского терьера. Как рассказали обнаружившие животное люди, собака немолодая, воспитанная и ухоженная.

Питомца поселили на заводе, где его накормили и обогрели.

Ранее студентка оказалась в печи мусоросжигающего завода после падения в бак с отходами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами