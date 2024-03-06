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Котенок попал в кузов мусоровоза и оказался в московском сортировочном комплексе

В Москве работники сортировочного корпуса нашли среди отходов котенка

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В московском сортировочном комплексе среди отходов нашли котенка. Об этом сообщает агентство «Москва».

Сначала домашнее животное оказалось в кузове мусоровоза, а затем попало в разрыватель пакетов. Внимательные сотрудники сортировочного комплекса заметили его на конвейерной ленте и спасли.

Черный котенок с примесью породы мейн-кун оказался девочкой и получил имя Плюшка. Ветеринар осмотрел ее и признал полностью здоровой. После этого одна из работниц комплекса решила забрать Плюшку к себе домой.

Каким образом котенок попал в мусорный пакет, неизвестно. В пресс-службе МВД произошедшее пока не комментировали.

Ранее на Ладожском озере спасли новорожденного нерпенка.

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