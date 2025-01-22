Российские пятиклассники устроили побоище из-за рассадки в классе

В Перми учащиеся пятого класса устроили побоище из-за рассадки в классе. Об этом сообщает perm.aif.ru.

По информации издания, инцидент произошел в лицее №10. Двое пятиклассников избили друг друга, произошедшее попало на видео. Дети били друг друга руками и ногами, а также боролись на полу. Один из них в результате остался лежать на полу.

В городском департаменте образования опровергли поступившую ранее информацию о том, что один из школьников получил перелом руки и потерял сознание, передает издание. Родители детей не стали обращаться в медучреждения.

Конфликт между мальчиками случился из-за рассадки в классе. Дежурный администратор и руководитель психолого-педагогической службы лицея вмешались в происходящее, как только получили информацию об инциденте.

Ранее в Волжске подросток напал с ножом на двух школьников.