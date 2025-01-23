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Семью напавшего на учеников школы в Краснодаре подростка выдворили из России

Родителей подростка, напавшего на школьников в Краснодаре, выдворили из РФ
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Shutterstock

В Краснодаре подростка и его родителей выдворили из страны после нападения на школу с ножом. Об этом сообщает прокуратура региона.

Семья отправилась в другую страну 18 января текущего года. Сотрудники ответственного органа проводили их до пункта пограничного контроля в Минеральных Водах.

Инцидент произошел в начале декабря прошлого года. Школьник прошел в школу с ножом, в результате пострадали пять человек, нескольких из них направили в больницы, среди травм – сотрясение головного мозга.

По одной из версий, 14-летний школьник разозлился из-за того, что сверстники включили колонку с громкой музыкой.

В результате сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье о халатности.

Как рассказал один из школьников, на входе в школу была специальная рамка-металлодетектор, но она постоянно пищала, поэтому на нее перестали обращать внимание.

Ранее в Коми мужчина угрожал хирургу ножом, чтобы получить медпомощь.

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