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В Петербурге юноша-инвалид сорвался с пятого этажа, пытаясь спуститься по простыням

В Петербурге подростка нашли с переломами после попытки спуститься по простыням
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Freepik

В Петербурге подросток-инвалид попал в больницу после того, как попытался выйти из дома с помощью веревки из простыней. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на Богатырском проспекте. По данным издания, 17-летний юноша связал простыни и хотел спуститься по ним, но сорвался с пятого этажа.

Мать обратила внимание на ситуацию, когда ее сын уже пострадал. Она услышала шум из комнаты молодого человека и, когда зашла в нее, заметила открытое окно и простыни.

Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой, катотравмой, переломом бедра и другими травмами. Состояние инвалида оценивают как тяжелое, сейчас он находится в реанимации.

Известно, что юноша состоял на учете в ПНД и с детства был инвалидом. Он находился на домашнем обучении.

До этого в Сочи мальчик вырвался из рук матери в подъезде и упал в лестничный проем, пролетев пять этажей. В результате он получил разрыв внутренних органов.

Ранее в Москве во время обысков из окна 17-го этажа выпал владелец крупного наркошопа.

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