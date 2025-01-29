В Сочи ребенок получил тяжелые травмы, упав в лестничный проем

В Сочи ребенок попал в реанимацию, упав в лестничный проем

В Краснодарском крае ребенок госпитализирован в реанимацию после падения с большой высоты, он вырвался из рук матери и упал в лестничный проем. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Сочи».

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Кирпичная в Адлерском районе города. Мальчик вырвался из рук матери и упал в лестничный пролет. По предварительной информации, ребенок пролетел пять этажей.

Пострадавший получил тяжелые травмы и разрывы внутренних органов, он госпитализирован в отделение реанимации в тяжелом состоянии, за жизнь ребенка борются врачи.

До этого сообщалось, что в Москве трехлетний ребенок выпал из окна пятого этажа. По предварительной информации, девочка осталась без присмотра взрослых, облокотилась на москитную сетку и упала с большой высоты. Спасти пострадавшую не удалось.

Ранее в Ленобласти четырехлетний ребенок попал в реанимацию из-за гололеда.