Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сочи ребенок получил тяжелые травмы, упав в лестничный проем

В Сочи ребенок попал в реанимацию, упав в лестничный проем
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Краснодарском крае ребенок госпитализирован в реанимацию после падения с большой высоты, он вырвался из рук матери и упал в лестничный проем. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Сочи».

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Кирпичная в Адлерском районе города. Мальчик вырвался из рук матери и упал в лестничный пролет. По предварительной информации, ребенок пролетел пять этажей.

Пострадавший получил тяжелые травмы и разрывы внутренних органов, он госпитализирован в отделение реанимации в тяжелом состоянии, за жизнь ребенка борются врачи.

До этого сообщалось, что в Москве трехлетний ребенок выпал из окна пятого этажа. По предварительной информации, девочка осталась без присмотра взрослых, облокотилась на москитную сетку и упала с большой высоты. Спасти пострадавшую не удалось.

Ранее в Ленобласти четырехлетний ребенок попал в реанимацию из-за гололеда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами