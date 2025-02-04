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В минтрансе Казахстана анонсировали публикацию отчета о крушении самолета

Минтранс Казахстана: отчет о крушении лайнера в Актау опубликуют в ближайшие дни
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Azamat Sarsenbayev/Reuters

Предварительный отчет о крушении пассажирского самолета в казахстанском городе Актау будет обнародован в ближайшие несколько дней. Об этом во время пресс-конференции заявил министр транспорта республики Марат Карабаев, передает ТАСС.

Он рассказал, что расследование находится на завершающем этапе. По словам главы профильного ведомства, в работе принимают участие специалисты из четырех стран — РФ, Казахстана, Азербайджана и Бразилии.

«Мы ожидаем, что в ближайшие дни будет предварительный отчет опубликован официально на нашем сайте. Специалистам необходимо время, чтобы завершить свою работу, это очень тонкая и кропотливая работа», — подчеркнул Карабаев.

Пассажирский самолет компании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines) потерпел крушение в Актау утром 25 декабря 2024 года. Лайнер следовал из Баку в Грозный, однако в тот день российский населенный пункт подвергся атаке украинских дронов.

Незадолго до падения экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку в казахстанском городе. 27 декабря министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что причиной авиакатастрофы послужило «вмешательство извне». Об этом свидетельствуют показания свидетелей и обломки самолета.

28 декабря президент РФ Владимир Путин созвонился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и принес извинения за инцидент с лайнером. Российский лидер пояснил, что воздушное судно пыталось приземлиться в Грозном, когда в городе работали системы противовоздушной обороны.

Ранее в сети появилась расшифровка переговоров между экипажем разбившегося в Актау самолета и диспетчерами.

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Крушение самолета в Казахстане
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