В минтрансе Казахстана анонсировали публикацию отчета о крушении самолета

Минтранс Казахстана: отчет о крушении лайнера в Актау опубликуют в ближайшие дни

Предварительный отчет о крушении пассажирского самолета в казахстанском городе Актау будет обнародован в ближайшие несколько дней. Об этом во время пресс-конференции заявил министр транспорта республики Марат Карабаев, передает ТАСС.

Он рассказал, что расследование находится на завершающем этапе. По словам главы профильного ведомства, в работе принимают участие специалисты из четырех стран — РФ, Казахстана, Азербайджана и Бразилии.

«Мы ожидаем, что в ближайшие дни будет предварительный отчет опубликован официально на нашем сайте. Специалистам необходимо время, чтобы завершить свою работу, это очень тонкая и кропотливая работа», — подчеркнул Карабаев.

Пассажирский самолет компании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines) потерпел крушение в Актау утром 25 декабря 2024 года. Лайнер следовал из Баку в Грозный, однако в тот день российский населенный пункт подвергся атаке украинских дронов.

Незадолго до падения экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку в казахстанском городе. 27 декабря министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что причиной авиакатастрофы послужило «вмешательство извне». Об этом свидетельствуют показания свидетелей и обломки самолета.

28 декабря президент РФ Владимир Путин созвонился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и принес извинения за инцидент с лайнером. Российский лидер пояснил, что воздушное судно пыталось приземлиться в Грозном, когда в городе работали системы противовоздушной обороны.

Ранее в сети появилась расшифровка переговоров между экипажем разбившегося в Актау самолета и диспетчерами.