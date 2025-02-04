В Госдуме призвали подготовиться к предстоящему нашествию саранчи

Депутат Сулейманов: у нас есть время, чтобы спасти урожай от нашествия саранчи

Угрожающее десяткам регионов России нашествие саранчи может нанести большой ущерб сельхоз культурам. Однако у фермеров еще есть время подготовиться к этому бедствию и спасти будущий урожай, отметил член комитета Госдумы по аграрным вопросам Ренат Сулейманов в беседе с 360.ru.

Депутат напомнил, что причиной прогнозируемого нашествия вредителей стала теплая зима с сильными отклонениями от климатических норм, из-за чего, в частности, пострадали озимые культуры. Важно подготовиться заранее, так как необходимые инструменты для спасения будущего урожая есть, подчеркнул парламентарий.

«Соответствующие службы должны принять меры для того, чтобы предотвратить аномальное нашествие саранчи и связанные с этим бедствия. У нас есть средства защиты растений и средства борьбы с насекомыми», — подчеркнул парламентарий.

Под угрозу преимущественно могут попасть зерновые и зернобобовые культуры, но в целом пострадать от саранчи может вообще вся растительность – эти насекомые съедают все без разбора, добавил Сулейманов. Он подчеркнул, что это серьезная опасность не только для агропрома, но и в целом для всех насаждений, лесных угодий.

Напомним, в Россельхозцентре россиян предупредили, что в 2025 году в 21 регионе страны ожидается нашествие саранчи из-за теплой зимы. В том числе это может произойти в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Челябинской, Иркутской и Новосибирской областях. На этом фоне аграриям предстоит обработать на 100 тысяч гектаров больше, чем в 2024 году. Отмечается, что в случае нашествия саранчи ее будут уничтожать на полях регионов России с помощью авиации.

Агроном ранее объяснил, к чему приведет ожидаемое в этом году нашествие саранчи.