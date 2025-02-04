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Россиянина оштрафовали 9 раз за день за публикацию свастики

Москвича оштрафовали 9 раз за день за публикацию фото со свастикой в соцсети
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Shutterstock

Москвича девять раз за день оштрафовали за публикацию свастики в соцсети, мужчина заявил, что не знал о запрете на ее демонстрацию. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на документы суда.

Как установил суд, мужчина опубликовал на странице в соцсети «ВКонтакте» фотографии, на которых имеется рисунок и изображение нацистской символики.

Во время судебного заседания он признал свою вину, заявив, что какое-то время назад разместил соответствующие фото, но не знал, что за это предусмотрена ответственность.

Суд при вынесении решения учел признание вины и его раскаяние, а также то, что он ранее не привлекался к административной ответственности.

По каждому из девяти административных протоколов был назначен штраф в одну тысячу рублей.

В начале января сообщалось, что московский суд оштрафовал мужчину за нацистское приветствие в метро в новогоднюю ночь. Свою вину на суде он признал.

Ранее петербуржца отправили под арест за нацистское приветствие в магазине.

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