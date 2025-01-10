Россиянина оштрафовали за нацистское приветствие в метро в новогоднюю ночь

Московский суд оштрафовал мужчину за нацистское приветствие в метро в новогоднюю ночь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Согласно документам суда, 1 января в 1:40 мск Андрей Молев на станции метро «Китай-город» «публично демонстрировал нацистскую символику», а именно он показал характерный жест, отмечает агентство. Помимо этого, он выкрикивал нацистское приветствие.

Свою вину он признал. Сумма назначенного Молеву штрафа не уточняется.

Наказание по ч. 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской символики) предполагает штраф от одной до двух тысяч рублей либо административный арест до 15 суток.

В ноябре в Санкт-Петербурге местного жителя отправили под арест на трое суток за нацистское приветствие в магазине. Обвиняемый объяснил свой поступок тем, что был пьян и не помнит обстоятельств случившегося. Свою вину в суде он не отрицал.

Ранее в Польше студенты пели нацистские песни и пекли пряники в виде свастики.