Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянина оштрафовали за нацистское приветствие в метро в новогоднюю ночь

Московский суд оштрафовал мужчину за нацистское приветствие в метро
close
Shutterstock

Московский суд оштрафовал мужчину за нацистское приветствие в метро в новогоднюю ночь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Согласно документам суда, 1 января в 1:40 мск Андрей Молев на станции метро «Китай-город» «публично демонстрировал нацистскую символику», а именно он показал характерный жест, отмечает агентство. Помимо этого, он выкрикивал нацистское приветствие.

Свою вину он признал. Сумма назначенного Молеву штрафа не уточняется.

Наказание по ч. 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской символики) предполагает штраф от одной до двух тысяч рублей либо административный арест до 15 суток.

В ноябре в Санкт-Петербурге местного жителя отправили под арест на трое суток за нацистское приветствие в магазине. Обвиняемый объяснил свой поступок тем, что был пьян и не помнит обстоятельств случившегося. Свою вину в суде он не отрицал.

Ранее в Польше студенты пели нацистские песни и пекли пряники в виде свастики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами