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Петербуржца отправили под арест за нацистское приветствие в магазине

В Петербурге арестовали на трое суток мужчину, отдавшего нацистское приветствие

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Shutterstock

В Санкт-Петербурге наказали мужчину, публично отдавшего нацистское приветствие. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Согласно материалам дела, инцидент произошел 5 ноября в алкогольном магазине на улице Уральской. Находившийся там в ночное время Михаил Виноградов поднял правую руку с распрямленной ладонью, сопроводив лозунгом «Зиг Хайль».

За это на мужчину составили протокол об административном правонарушении. Виноградов признал вину. По его словам, в тот момент он был пьян и не помнит обстоятельств случившегося.

В качестве наказания суд отправил петербуржца под административный арест на трое суток.

В середине октября молодые люди нарисовали свастику на снегу у мемориала воинской славы в Иркутской области. Задержанные подростки во всем признались и объяснили свой поступок необдуманностью и желанием пошутить.

Ранее танцевавших под немецкие марши москвичей задержали в Санкт-Петербурге.

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