В Санкт-Петербурге создали эвакуационную комиссию, ее возглавит Разумишкин

На официальном сайте администрации Санкт-Петербурга опубликовали проект постановления о создании эвакуационной комиссии. Возглавит комиссию вице-губернатор по ЖКХ Евгений Разумишкин.

«Постановлено создать эвакуационную комиссию, утвердить о ней положение, контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Разумишкина Е.Н.», — отмечается в документе.

В состав эвакуационной комиссии должны войти представители из различных сфер, в том числе образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения и транспорта.

Основной целью эвакуационной комиссии называется координация деятельности эвакуационных органов в различных условиях, в том числе мирное и военное время. Задачи комиссии состоят в планировании и организации проведения эвакуаций, а также во всестороннем обеспечении этих мероприятий. Кроме того, ожидается, что комиссия также будет отвечать за организацию учений по гражданской обороне и подготовку объектов гражданской обороны.

В комиссию включили представителей органов внутренних дел, связи, военных комиссариатов и войск национальной гвардии.

До этого губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что чешский сенатор Мирослава Немцова оскорбила память миллиона жертв блокады Ленинграда, призвав повторить эти трагические события.

Ранее Путин сравнил блокаду Ленинграда с холокостом.