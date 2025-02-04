Названы правила, которые помогут включить прогулки в свой распорядок дня

Вознаграждение за прогулки поможет привыкнуть к ходьбе и включить ее в свой распорядок дня. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на экспертов.

Сделать прогулку более социальной можно, если найти напарника или разговаривать по телефону в это время. Ежедневную цель по ходьбе можно разделить на несколько периодов, например утро и вечер. Для небольшой прогулки можно использовать перерывы в работе. Специалисты также советуют менять маршруты прогулок, чтобы избежать скуки, и использовать шагомер или мобильное приложение для отслеживания прогресса.

«Чтобы прогулки стали привычкой, нужно внести изменения в распорядок дня. Это потребует усилий, но долгосрочные результаты того стоят. Рассматривайте ходьбу не только как физическую активность, но и как способ расслабиться и отвлечься», — добавили в сообщении.

Ученые из Австралийского католического университета до этого установили, что завтрак в раннее (семь часов утра) или позднее время (полдень) и прогулки после еды помогают стабилизировать уровень сахара в крови у лиц с диабетом второго типа.

Ранее россиянам рассказали о пользе ходьбы для здоровья.