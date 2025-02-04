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Россиянам рассказали, существуют ли безопасные дозы алкоголя

Pravda.Ru: безопасных доз алкоголя не существует
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Shutterstock

Даже умеренное употребление алкоголя может увеличить риск развития онкологических заболеваний, поэтому безопасных доз потребления таких напитков не существует. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на соответствующее исследование.

По словам ученых, даже одна порция спиртного в день может повысить риск развития рака. При этом индивидуальные риски будут зависеть от генетики, образа жизни и других факторов.

«Важно понимать, что риски касаются не только тех, кто злоупотребляет алкоголем. Около 25% случаев рака выявлены у людей, употребляющих менее двух порций спиртного в день. Это означает, что даже умеренное потребление может быть опасным», — говорится в сообщении.

Психиатр-нарколог, главный врач клиники Маршака Дмитрий Вашкин до этого говорил, что многие считают употребление малых доз алкоголя полезным для здоровья, приводя в пример жителей европейских стран, где принято пить аперитив, однако такое утверждение не соответствует действительности. Он обратил внимание, что мнения медиков относительно безопасной дозы алкоголя разнятся: кто-то считает, что ее не существует, а кто-то допускает употребление 30 граммов спиртного в день.

Ранее стало известно, помогает ли алкоголь избавиться от депрессии.

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