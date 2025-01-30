Врач развеял миф о пользе алкоголя в малых дозах

Многие считают употребление малых доз алкоголя полезным для здоровья, приводя в пример жителей европейских стран, где принято пить аперитив, однако такое утверждение не соответствует действительности. Об этом в интервью РИАМО сообщил психиатр-нарколог, главный врач клиники Маршака Дмитрий Вашкин.

Он обратил внимание, что мнения медиков относительно безопасной дозы алкоголя разнятся: кто-то считает, что ее не существует, а кто-то допускает употребление 30 граммов спиртного в день.

«Но на практике все индивидуально, нужно учитывать возраст, пол, общее состояние здоровья и генетическую предрасположенность человека к определенным заболеваниям. Кроме того, во время медикаментозного лечения и при хронических заболеваниях даже небольшое количество спиртного может стать опасным», — сказал Вашкин.

Что касается борьбы со стрессом, алкоголь не устраняет его причину, а лишь подавляет работу нервной системы, напомнил специалист.

Врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Будь Здоров» на Рязанском проспекте Александра Ковалева до этого говорила, что вино и пиво могут играть роль пребиотиков в малых дозах. При этом оздоравливающий эффект создает не сам алкоголь, а субстраты, полученные из растительного сырья, используемого для приготовления напитков.

Пребиотики — это группа питательных веществ, которые расщепляются микробиотой кишечника и приводят к специфическим изменениям в составе и(или) активности кишечных бактерий, тем самым принося пользу здоровью человека.

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