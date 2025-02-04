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В Башкирии ребенок попал в больницу с ожогами пищевода, выпив уксусную эссенцию

В Башкирии врачи спасли ребенка, получившего ожоги из-за уксусной эссенции
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Shutterstock/FOTODOM

В Башкирии полуторагодовалого ребенка госпитализировали с химическим ожогом. Об этом сообщает Минздрав региона.

Пострадавший попал в больницу после того, как употребил уксусную эссенцию. Медики оценили состояние маленького пациента как крайне тяжелое, ему понадобилась искусственная вентиляция легких.

«У него были множественные ожоги на лице и теле, а также повреждения слизистых рта, горла и пищевода», – поделились в ведомстве.

Из-за тяжести состояния врачи приняли решение направить ребенка в другое учреждение на реанимобиле. Там пострадавшему оказали всю необходимую помощь.

До этого в Петербурге ребенок получил ожоги лица после взрыва на детской площадке. Во дворе два подростка решили провести эксперимент с бытовой химией, но в какой-то момент бутылка взорвалась. Случайно оказавшегося рядом ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в Красноярском крае окончательное обвинение предъявили отцу детей, отравившихся дихлофосом.

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