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В Красноярском крае окончательное обвинение предъявили отцу детей, отравившихся дихлофосом

В Красноярском крае предъявили обвинение отцу отравившихся дихлофосом детей
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Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

В Красноярском крае предъявили окончательное обвинение отцу, который стал фигурантом дела об отравлении четырех детей. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, мужчина обработал комнату инсектицидным средством. Он знал о защитных мерах, но все равно не проветрил помещение и пустил детей внутрь.

В результате дети дотрагивались до поверхностей, на которых осело средство, токсин попал в организм. Спустя некоторое время все члены семьи попали в больницу, но спасти четверых детей медики не смогли.

На данный момент уголовное дело находится на завершающей стадии расследования.

Инцидент с отравлением произошел 21 сентября 2024 года. Из членов семьи выжили только отец и мать, которая в тот момент находилась на девятом месяце беременности.

Сначала предполагалось, что дети могли случайно добавить сыпучие пестициды, которые нашли в доме, в еду вместо соли. Однако позже выяснилось, что отец распылял по дому другое средство, дети вдыхали его, поэтому отравились. Сам отец находится под подпиской о невыезде.

В январе семья лишилась младенца, которого недавно родила мать семьи.

Ранее следователи выяснили причину отравления десятков посетителей бургерной в Приморье.

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