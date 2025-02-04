Стало известно, когда произойдет парад четырех планет

В последний день февраля, 28 числа, произойдет парад четырех планет. Об этом «Москве 24» рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

По ее словам, на вечернем небе соберутся семь планет — Сатурн, Меркурий, Венера, Нептун, Уран, Юпитер и Марс, однако, парад образуют только четыре из них. Это будут Сатурн, Меркурий, Нептун и Венера.

«К сожалению, из этих четырех планет можно будет наблюдать только последнюю. Все четыре находятся на юго-западе, и мы могли бы их увидеть, если бы они были подальше от Солнца. Но они находятся в лучах вечерней зари и теряются в ней. И только Венера — немного дальше, поэтому она видна — и то не долго», — уточнила Рублева.

Астроном добавила, что в условиях темноты покажутся также Юпитер и Марс. Уран можно будет увидеть только в телескоп.

Астроном Московского планетария Людмила Кошман до этого говорила, что ближайший большой парад планет состоится 8 сентября 2040 года. По ее словам, в этот день на закатном небе в узком секторе (около 20 градусов) соберутся пять планет: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. Также к ним присоединится растущий серп Луны (между Венерой и Сатурном).

Ранее россиянам рассказали, за какими астрономическими явлениями можно наблюдать в феврале.