Россиянам рассказали, за какими астрономическими явлениями можно наблюдать в феврале

В феврале россияне смогут наблюдать несколько астрономических явлений. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на данные издания Meteored.

Так, 5 февраля можно будет увидеть сближение Луны с Ураном, 6 февраля — со звездным скоплением Плеяды, также известным как Семь сестер. Для наблюдения за ними можно использовать бинокль или телескоп.

Кроме того, 9 февраля Луна, освещенная на 92%, будет видна вблизи Марса, 17 февраля она окажется рядом со Спикой, самой яркой звездой в созвездии Девы. В последний день месяца, 28-го числа, спутник Земли будет рядом с Сатурном в созвездии Водолея.

«Также в этот день произойдет редкое планетарное выравнивание, когда семь планет: Сатурн, Меркурий, Венера, Юпитер, Марс, Уран и Нептун выстроятся в линию на вечернем небе», — добавили в сообщении.

Председатель Иркутского регионального астрономического общества Павел Никифоров до этого говорил, что редкое сближение дисков Венеры и Юпитера, которое напомнит о «Вифлеемской звезде», можно будет наблюдать в 2025 году. Он рассказал, что этот год будет богат на уникальные астрономические события. Он начался пролетом кометы ATLAS, которую было видно невооруженным взглядом, а в конце года ожидается метеорный поток Геминиды с интенсивностью 150 метеоров в час.

Ранее сообщалось, что загадочные ледяные объекты на окраинах Млечного Пути поставили астрономов в тупик.