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Астроном назвала дату ближайшего большого парада планет

Астроном Кошман: ближайший большой парад планет пройдет 8 сентября 2040 года
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Depositphotos

Ближайший большой парад планет состоится 8 сентября 2040 года. Об этом сообщила астроном Московского планетария Людмила Кошман в беседе с РИА Новости.

«В этот день на закатном небе в узком секторе (около 20 градусов) соберутся пять планет: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. Также к ним присоединится растущий серп Луны (между Венерой и Сатурном)», — рассказала она.

Малые парады, когда рядом собираются четыре планеты, происходят примерно каждые 20 лет, большие — гораздо реже, добавила астроном.

14 января научный директор Московского планетария Фаина Рублева сообщила, что жители столицы увидят парад семи планет 21 января, однако некоторые из них получится разглядеть только через телескоп. Она уточнила, что наблюдать за явлением можно будет с вечера, желающие смогут увидеть Венеру, Сатурн, Нептун, Уран, Юпитер, Марс и Меркурий.

По ее словам, первыми после захода Солнца появятся Венера и Сатурн. После этого — Нептун, который будет виден только с помощью мощного бинокля или телескопа. Ночью станут заметны Юпитер, Марс и Уран. Астроном уточнила, что за последним также придется следить через телескоп.

Ранее в самой пушистой системе Млечного Пути нашли новую планету.

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