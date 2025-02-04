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Пьяный юноша сбросил собаку девушки с 14-го этажа и отправил любимой кадры этого момента

SHOT: в Подмосковье юноша выбросил собаку возлюбленной с 14-го этажа
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Shutterstock/Pavel Hlystov

В Подмосковье 20-летняя девушка обвинила возлюбленного в жестоком обращении с их питомцем. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Пара проживала в Балашихе, за некоторое время до инцидента девушка приобрела собаку породы чихуахуа.

Недавно пара поругалась, во время конфликта хозяйка животного ушла из дома. Позже возлюбленный прислал ей видео, на котором сбросил животное с 14-го этажа. Питомца спасти не удалось.

Хозяйка собаки обратилась в полицию. Девушка предполагает, что в тот момент ее парень находился в состоянии алкогольного опьянения. Молодого человека опрашивают.

До этого на Камчатке мужчину задержали за нанесение травм бездомной собаке. Как полагают следователи, местный житель привел к себе животное и планировал в последствии съесть.

Для этого он нанес питомцу не менее десяти ударов ножом. Собака начала скулить, и соседка вызвала полицию. Чтобы его не поймали, подозреваемый выбросил из окна и оружие, и собаку. Животное спасли.

Ранее собака и ее хозяин получили удар током во время прогулки по Петербургу.

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