Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Собака и ее хозяин получили удар током во время прогулки по Петербургу

78.ru: в Петербурге собака и ее хозяин получили удар током во время прогулки
close
Shutterstock

В Петербурге мужчина и его собака получили удар током во время прогулки. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 2 февраля на Комендантском проспекте, когда мужчина гулял со своей собакой. По его словам, питомец начал странно себя вести, когда они оказались рядом с установленными на улице ларьками. У пса начались судороги, пошла кровь, а также пена изо рта. У животного произошло неконтролируемое мочеиспускание. Хозяин отметил, что ранее такого не происходило.

Когда мужчина стал поднимать питомца, то тоже получил удар током. Он попытался поговорить с женщиной, которая находилась в торговой точке, но та ему не поверила.

Затем мужчина вместе с собакой отправился в ветклинику и написал заявление в полицию. После этого хозяина пса забрала скорая помощь — у него было повышено давление.

Ранее в Подмосковье 14-летнего зацепера ударило током на крыше электрички.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами