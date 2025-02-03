Собака и ее хозяин получили удар током во время прогулки по Петербургу

78.ru: в Петербурге собака и ее хозяин получили удар током во время прогулки

В Петербурге мужчина и его собака получили удар током во время прогулки. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 2 февраля на Комендантском проспекте, когда мужчина гулял со своей собакой. По его словам, питомец начал странно себя вести, когда они оказались рядом с установленными на улице ларьками. У пса начались судороги, пошла кровь, а также пена изо рта. У животного произошло неконтролируемое мочеиспускание. Хозяин отметил, что ранее такого не происходило.

Когда мужчина стал поднимать питомца, то тоже получил удар током. Он попытался поговорить с женщиной, которая находилась в торговой точке, но та ему не поверила.

Затем мужчина вместе с собакой отправился в ветклинику и написал заявление в полицию. После этого хозяина пса забрала скорая помощь — у него было повышено давление.

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