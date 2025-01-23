На Камчатке мужчина изрезал собаку, чтобы потом съесть

В Петропавловске-Камчатском мужчину обвиняют в нанесении травм животному. Об этом сообщает прокуратура региона.
По версии следствия, в ноябре прошлого года 37-летний мужчина привел домой бездомную собаку, которую позже планировал съесть.
«Ножом он нанес животному не менее десяти ударов», – поделились в ведомстве.
Когда собака начала скулить, на звуки обратила внимание соседка и вызвала правоохранителей. Помимо этого, женщина препятствовала преступлению. Сам обвиняемый, испугавшись, выбросил собаку и нож из окна, раненое животное спикировало с высоты третьего этажа.
Питомца удалось спасти. В каком состоянии он находится сейчас, не сообщается.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животным. В прокуратуре уже утвердили обвинительный акт.
До этого в Петербурге мужчина запер собаку в машине из-за начавшейся течки. Местные жители боятся хозяина автомобиля, поэтому они не пытались освободить питомца.
Ранее женщина лишилась работы и годовой премии из-за своей кошки.