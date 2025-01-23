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На Камчатке мужчина изрезал собаку, чтобы потом съесть

На Камчатке мужчину будут судить за искалеченную собаку
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Телеграм-канал «Прокуратура Камчатского края»

В Петропавловске-Камчатском мужчину обвиняют в нанесении травм животному. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, в ноябре прошлого года 37-летний мужчина привел домой бездомную собаку, которую позже планировал съесть.

«Ножом он нанес животному не менее десяти ударов», – поделились в ведомстве.

Когда собака начала скулить, на звуки обратила внимание соседка и вызвала правоохранителей. Помимо этого, женщина препятствовала преступлению. Сам обвиняемый, испугавшись, выбросил собаку и нож из окна, раненое животное спикировало с высоты третьего этажа.

Питомца удалось спасти. В каком состоянии он находится сейчас, не сообщается.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животным. В прокуратуре уже утвердили обвинительный акт.

До этого в Петербурге мужчина запер собаку в машине из-за начавшейся течки. Местные жители боятся хозяина автомобиля, поэтому они не пытались освободить питомца.

Ранее женщина лишилась работы и годовой премии из-за своей кошки.

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