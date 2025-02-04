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В России создали приложение с ИИ для автопутешественников

В Сколково разработали приложение с ИИ для путешествующих на автомобиле
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Shutterstock

В России разработали приложение для автопутешественников, в котором они смогут спланировать маршрут, пообщаться с другими пользователями, подать сигнал о помощи или даже арендовать автодом. Разработали его специалисты компании-резидента Сколково «Дом кругом» SportNet («Спортнет») НТИ, сообщает RT.

Приложение работает с помощью нейросети, обученной на проверенных данных. Благодаря этому оно может помочь в составлении маршрута, предложить уникальные места для посещения, которых не найти в обычных сборниках. По словам представителей компании-разработчика, особенно новый ресурс оценят любители экстремального спорта, которые, например, любят плавать на байдарках, кататься на велосипедах или увлекаются скалолазанием.

Подбирать маршрут и объекты приложение будет с учетом индивидуальных данных. Так, для тех, кто путешествует с палаткой, ассистент предложит хорошее место для кемпинга, а для спортсмена – активные занятия. Пользователи смогут также совершенствовать приложение, добавляя в него свои маршруты и замечания.

Важно, что с помощью приложения можно будет подать сигнал о помощи – оно отправит экстренный запрос указанным заранее контактам.

Работа над приложением продолжается, в данный момент специалисты прорабатывают интеграцию интеллектуального ассистента. Но планировать маршруты, искать экипировку в аренду или интересные события пользователи уже могут, заключили в компании.

Напомним, специалисты отмечают рост популярности автотуризма среди россиян. Одним из основных плюсов такого хобби считают гибкость в выборе маршрута и места отдыха, а среди проблем называют перебои со связью и интернетом, участки без заправок и очереди на них, а также качество дорог.

Ранее стартапам упростили порядок получения статуса участника «Сколково».

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