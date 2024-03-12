Стартапам упростили порядок получения статуса участника «Сколково»

Упрощение порядка получения статуса участника проекта «Сколково» для стартапов, входящих в реестр малых технологических компаний (МТК), положительно отразится на востребованности мер поддержки, а также на развитии технологического предпринимательства в России. Об этом на заседании Совета директоров фонда «Сколково» сообщил первый зампред правления Сбербанка, член Совета директоров фонда «Сколково» Александр Ведяхин.

Отмечается, что в ходе заседания совет принял решение о том, что присвоение статуса участника будет осуществляться на основании формальной проверки в течение пяти рабочих дней. Решение вступит в силу после согласования с попечительским советом фонда.

По словам Ведяхина, развитие технологического предпринимательства в стране является общей целью. Он уточнил, что Сбер оказывает поддержку предпринимательскому сектору, стартапам, а также подросткам, которые хотят стать технологическими предпринимателями.

«У нас есть образовательные программы по технологическому предпринимательству для разных целевых аудиторий, акселераторы и онлайн-платформа SberUnity, объединяющая стартапы, инвесторов и корпорации. С коллегами из фонда мы выстроили продуктивные отношения», — сказал первый зампред правления Сбера.

Как уточнил председатель ВЭБ.РФ, председатель совета директоров фонда «Сколково» Игорь Шувалов, решение поспособствует дополнительной поддержке российских разработчиков значимых технологий. По его мнению, именно небольшие компании способствуют достижению технологического суверенитета России.

В свою очередь, председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов рассказал, работа фонда направлена на получение микрогрантов малыми технологическими компаниями с выручкой до 300 млн рублей, которые участвуют в проекте «Сколково».

При этом он отметил, что для тех МТК, которые еще не получили статус участника, осталось возможность получения микрогрантов для компенсации расходов на регистрацию результатов интеллектуальной деятельности.