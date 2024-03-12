Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стартапам упростили порядок получения статуса участника «Сколково»

Первый замглавы Сбера Ведяхин рассказал о поддержке предпринимателей

close
100%
Freepik

Упрощение порядка получения статуса участника проекта «Сколково» для стартапов, входящих в реестр малых технологических компаний (МТК), положительно отразится на востребованности мер поддержки, а также на развитии технологического предпринимательства в России. Об этом на заседании Совета директоров фонда «Сколково» сообщил первый зампред правления Сбербанка, член Совета директоров фонда «Сколково» Александр Ведяхин.

Отмечается, что в ходе заседания совет принял решение о том, что присвоение статуса участника будет осуществляться на основании формальной проверки в течение пяти рабочих дней. Решение вступит в силу после согласования с попечительским советом фонда.

По словам Ведяхина, развитие технологического предпринимательства в стране является общей целью. Он уточнил, что Сбер оказывает поддержку предпринимательскому сектору, стартапам, а также подросткам, которые хотят стать технологическими предпринимателями.

«У нас есть образовательные программы по технологическому предпринимательству для разных целевых аудиторий, акселераторы и онлайн-платформа SberUnity, объединяющая стартапы, инвесторов и корпорации. С коллегами из фонда мы выстроили продуктивные отношения», — сказал первый зампред правления Сбера.

Как уточнил председатель ВЭБ.РФ, председатель совета директоров фонда «Сколково» Игорь Шувалов, решение поспособствует дополнительной поддержке российских разработчиков значимых технологий. По его мнению, именно небольшие компании способствуют достижению технологического суверенитета России.

В свою очередь, председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов рассказал, работа фонда направлена на получение микрогрантов малыми технологическими компаниями с выручкой до 300 млн рублей, которые участвуют в проекте «Сколково».

При этом он отметил, что для тех МТК, которые еще не получили статус участника, осталось возможность получения микрогрантов для компенсации расходов на регистрацию результатов интеллектуальной деятельности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами