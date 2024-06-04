Гибкость в выборе маршрута назвали одной из причин популярности туризма в России

Совещание президента России Владимира Путина с членами правительства, как всегда, было продуктивным и затронуло острые и важные для людей системные вопросы. Об этом по итогам совещания заявил заместитель руководителя исполкома «Народного фронта» по аналитике и работе с госорганами Сергей Соколов.

По его словам, такие совещания стали отработкой обращений на Прямую линию президента.

«Прямая линия — это возможность видеть проблемы людей как они есть, помочь в сложных жизненных ситуациях и решить системные проблемы. И, конечно, объективно оценивать работу самой власти. «Народный фронт» озвучил предварительные итоги. Важно, что миллионы обращений находятся в работе», — сказал он.

Соколов рассказал, что на 500 тыс. обращений уже дан ответ, подчеркнув, что это не просто цифры или отписки.

«Это, например, 60 застарелых жизненных сложных жизненных ситуаций, по которым были коллективные обращения людей, более 500 системных региональных проблем, затрагивающих целые территории, по которым уже найдены решения», — добавил он.

Также заместитель руководителя исполкома «Народного фронта» затронул автотуризм, который стал главной темой совещания. По его словам, популярность этого направления все время растет, а одним из основных мотивов этого является гибкость в выборе маршрута и места отдыха.

«Основные проблемные вопросы для туристов сегодня, и они были озвучены на совещании, — это перебои со связью и интернетом, участки без заправок и очереди на них. Отдельно стоит качество дорог к туристским объектам рядом с основными автомагистралями. Туризм — это направление, в котором особенно актуальна предпринимательская инициатива», — подчеркнул он.

Также Соколов добавил, что «Народный фронт» планирует изучить, как предприниматели оценивают условия ведения бизнеса в этой сфере и меры господдержки. Также будет изучено мнение людей о качестве предпринимательских услуг. После этого, уточнил заместитель руководителя исполкома «Народного фронта», будет опубликован доклад.