Россиянам объяснили, как распознать поддельную квитанцию за ЖКУ

Расхождение в оформлении платежки может указывать на получение поддельной квитанции за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), которые начали рассылать мошенники. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он посоветовал сравнивать шрифт, цветовую гамму, а также качество бумаги и печати. Кроме того, аферисты могут допускать ошибки в персональных данных, например, неправильно указать адрес или показания счетчиков. Эксперт также рекомендует проверить реквизиты для оплаты и обратить внимание на индивидуальный код плательщика.

Если при сканировании QR-кода для оплаты открывается подозрительный сайт или приложение, от платежа лучше отказаться, добавил он.

«Подозрительно может выглядеть адрес сайта. Он может быть похож на известный, но содержать странные символы, опечатки. Например, лишнюю цифру в адресе. Еще одной отличительной чертой может быть запрос конфиденциальных данных до момента оплаты. Например, логин и пароль от банковского аккаунта, популярной соцсети или мессенджера. Также мошеннические сайты используют таймеры с обратным отсчетом. Если вас подгоняют с оплатой — в большинстве случаев это мошенники», — заключил Бондарь.

Аналитик-исследователь киберугроз R-Vision Игорь Семенюта до этого рассказал «Газете.Ru», что один из популярных способов квишинга сегодня — рассылка поддельных квитанций на оплату коммунальных услуг. Ее суть заключается в том, чтобы подменить настоящую квитанцию на поддельную в почтовом ящике.

Ранее эксперт рассказал, почему резко выросли тарифы ЖКУ.