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В Петербурге мужчина вышел на дорогу проверить свою машину и был сбит

В Петербурге водитель сбил мужчину, решившего проверить свою машину на дороге
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FotograFFF/Shutterstock

В Петербурге 62-летний мужчина не выжил после того, как вышел на проезжую часть проверить свою машину. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на набережной Обводного канала. Мужчина понял, что его автомобиль марки Volkswagen неисправен, поэтому спешился и вышел, чтобы осмотреть. В этот момент 27-летний водитель на Hyundai сбил мужчину, затем врезался в его автомобиль и сбил машину, которая следовала в попутном направлении.

Спасти владельца Volkswagen не удалось, о других пострадавших не сообщается. На данный момент полицейские проводят проверку.

До этого в Турции произошло ДТП с более чем 20 пострадавшими. Во время движения у грузовика отказали тормоза, он столкнулся с пятью автомобилями и спикировал с моста вместе с одной из легковых машин. Медикам не удалось спасти троих пострадавших.

Ранее автомобильная авария парализовала движение на Ленинградском шоссе в Москве.

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