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Жителя Алтая осудили за призывы к экстремизму

Суд приговорил жителя Алтайского края к пяти годам за призывы к экстремизму
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Суд приговорил жителя Алтайского края к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима за неоднократные призывы к экстремизму. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы безопасности по региону, передает РИА Новости.

Отмечается, что мужчина 1996 года рождения в период с 2021 по 2022 год неоднократно оправдывал практику и идеологию террористической деятельности, в том числе в интернете, положительно оценивал насильственные действия против россиян, а также публично призывал других людей к осуществлению экстремистской деятельности.

В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по статьям «Публичное оправдание терроризма» и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» Уголовного кодекса России.

Суд признал жителя Алтайского края виновным и приговорил его к пяти годам колонии.

В конце января в Чувашии суд приговорил жителя Московской области к 12 годам колонии по статье о госизмене. Мужчина отправлял фотографии российской воинской части Киеву, а также переводил деньги на счета, используемые для финансирования украинской армии.

Ранее мать и сына задержали за намерение перевести деньги украинскому фонду.

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