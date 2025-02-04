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Следователи выяснили причину отравления десятков посетителей бургерной в Приморье

СК: в Приморье завершено расследование дела об отравлении людей в бургерной
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Варвара Гертье/РИА «Новости»

В Приморье закончилось расследование уголовного дела после массового отравления людей в бургерной Дальнереченска. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление СК.

Там выяснили, что директор кафе «М-Бургер» Лариса Музыка, пытаясь избежать дополнительных расходов и увеличить выручку, с 4 по 10 февраля прошлого года не установила и не определила сроки годности продукции и не проконтролировала качество поставленных продуктов.

В СК добавили, что работники кафе не проходили медкомиссию, а в ходе следствия Лариса Музыка предоставила правоохранителям фальшивые медкнижки. Сейчас уголовное дело передано в прокуратуру.

В начале февраля 2024 года с признаками кишечной инфекции после посещения кафе «М-Бургер» к медикам обратился 61 человек. Продукция, которую ели приморцы, была приготовлена в кафе «М-Бургер», в частности речь идет о наггетсах и соусах. Директору заведения предъявили обвинение по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» УК РФ и отправили под домашний арест.

Ранее в Прикамье 73 человека отравились шаурмой в одном ларьке.

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