Сотрудники ФСБ задержали группу «черных лесорубов» в Новосибирской области

Черных лесорубов под покровительством инспектора ДПС раскрыли под Новосибирском

В Новосибирской области раскрыли деятельность крупной группы «черных лесорубов» с участием руководителя участка лесхоза и инспектора ДПС. Об этом сообщило УФСБ по региону, передает РИА Новости.

В ФСБ рассказали, что руководитель участка Бердского лесхоза в сговоре с двумя предпринимателями, восемью заготовщиками древесины, а также с инспектором ДПС организовали регулярную рубку деревьев в селе Харино Искитимского района.

По предварительной информации МВД, инспектор ДПС неоднократно получал взятки за беспрепятственный проезд лесовозов по территории Искитимского района. Назначена служебная проверка, его отстранили от выполнения своих обязанностей.

По данным следствия, лесному фонду страны был причинен ущерб в крупном размере. В отношении 11 участников группы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка и незаконное повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений, совершенные в значительном размере организованной группой»).

Четырех подозреваемых заключили под стражу, остальные участники группы находятся под подпиской о невыезде.

В настоящее время устанавливаются другие эпизоды незаконной деятельности подозреваемых, а также другие возможные участники преступной группы.

В декабре прокуратура сообщала, что в Бурятии возбудили дело о незаконной рубке леса на 44 млн рублей.

Ранее «черный лесоруб» захватил заложников.