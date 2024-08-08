В Британии оштрафовали крупного аудитора за работу с российской компанией

Одна из крупнейших аудиторских компаний мира EY (Ernst & Young) была оштрафована британским регулятором за нарушение лимитов на комиссионные от российской сталелитейной группы «Евраз», подконтрольной бизнесмену Роману Абрамовичу. Об этом пишет Frank Media со ссылкой на данные от Совета по финансовой отчетности Великобритании (FRC).

Штраф в размере £251 тыс. был выписан EY по итогам расследования FRC. Проверка показала, что компания почти в два раза превысила допустимый предел комиссионных за неаудиторские услуги, оказанные «Евразу» в 2021 году.

Согласно британским правилам, лимит на неаудиторские услуги составляет 70% от среднего размера гонораров, выплаченных аудиторской фирме за последние три года. Однако общая сумма вознаграждения EY за работу над «Проектом Близнецы» по разделению угольных активов «Евраза» превысила $535 тыс., при допустимом лимите в $280 тыс.

В апреле 2023 года компания-аудитор EY уже была оштрафована регулятором ФРГ на €500 тыс. из-за дела обанкротившейся в 2020 году финкомпании Wirecard AG, аудит которой она проводила более 10 лет.

Ранее подозреваемый в мошенничестве экс-сотрудник Wirecard впервые дал показания.