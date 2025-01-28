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В Британии раскрыли схему Абрамовича по уходу от налогов на яхты

BBC: в Британии обвинили Абрамовича в уходе от налогов на яхты
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Global Look Press

Российский, израильский и португальский мультимиллиардер Роман Абрамович десятилетиями не платил налоги на свои яхты. Схему введения в заблуждение налоговых органов раскрыло «Би-би-си» совместно с Бюро журналистских расследований.

Как пишет издание, Абрамович в 2010 году приобрел яхту Eclipse. На рождество 2011 года журналисты запечатлели миллиардера на этой яхте в Карибском море. Как удалось выяснить «Би-би-си», яхта была зафрахтована компанией, базирующейся на Британских Виргинских островах.

По данным издания, наличие яхты выставили, как аренду, чтобы избежать уплаты миллионов евро налога на добавленную стоимость при ее покупке. Это же могло относиться и к другим пяти яхтам миллиардера, которые он приобрел в 2000-х годах.

Адвокаты Абрамовича, с которыми поговорило издание, заявили, что предприниматель «всегда получал независимые профессиональные налоговые и юридические консультации» и «действовал в соответствии» с ними.

Ранее сообщалось, что арестованные на Западе российские яхты подверглись диверсиям.

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