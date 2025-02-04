Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Испании преступники похитили почти 84 тысячи предметов одежды

В Испании арестовали преступников, похитивших 83,9 тысячи предметов одежды
close
tartanparty/Shutterstock/FOTODOM

Испанская полиция задержала 11 человек, похитивших около 84 тысяч предметов одежды известной модной сети на сумму свыше €1 млн. Об этом, ссылаясь на правоохранительные органы Испании, сообщает РИА Новости.

Злоумышленники были задержаны в городе Аликанте. Часть из них работала в транспортной компании.

Полицейские установили, что одежда из магазинов Zara и Lefties продавалась на уличных рынках с оригинальными этикетками бренда и по значительно ниже рыночной цене.

Всего было похищено 83,9 тыс. предметов одежды.

23 января сообщалось, что в Сочи девушка украла шубу из бара и ушла гулять в ней по улице.

8 января сообщалось, что сотрудник пункта выдачи заказов за месяц работы украл у Wildberries 200 товаров на 2,1 млн рублей. Суд приговорил его к двум годам исправительной колонии общего режима.

Ранее студент-иностранец арендовал ПВЗ у россиянки и украл товары на десятки миллионов рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами