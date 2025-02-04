В Испании преступники похитили почти 84 тысячи предметов одежды

Испанская полиция задержала 11 человек, похитивших около 84 тысяч предметов одежды известной модной сети на сумму свыше €1 млн. Об этом, ссылаясь на правоохранительные органы Испании, сообщает РИА Новости.

Злоумышленники были задержаны в городе Аликанте. Часть из них работала в транспортной компании.

Полицейские установили, что одежда из магазинов Zara и Lefties продавалась на уличных рынках с оригинальными этикетками бренда и по значительно ниже рыночной цене.

Всего было похищено 83,9 тыс. предметов одежды.

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