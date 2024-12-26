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Студент-иностранец арендовал ПВЗ у россиянки и украл товары на десятки миллионов рублей

В Подмосковье иностранец арендовал ПВЗ у россиянки и украл товары на 60 млн рублей

В Московской области 20-летний студент-иностранец украл вместе с сообщниками товары из пункта выдачи заказов маркетплейса на десятки миллионов рублей. Правоохранителям удалось раскрыть криминальную схему и задержать одного из злоумышленников. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Потерпевшей стала владелица ПВЗ в подмосковном Пущино, которая передала молодому человеку пункт во временное управление и понесла большие финансовые потери. В какой-то момент она заметила, что в базе данных числится большое количество неотгруженных товаров. При этом система видеонаблюдения в ПВЗ не работала. Супруг бизнес-леди решил проверить, все ли в порядке, приехал в арендованное помещение и не обнаружил на месте ни менеджера, ни товаров. Ущерб, причиненный предпринимательнице, составил более 60 млн рублей.

Оперативникам удалось найти злоумышленника — им оказался 20-летний студент-иностранец. Молодого человека задержали в Ставропольском крае. Задержанный пояснил, что искал легкий заработок в интернете и так стал участником криминальной схемы. Несколько недель он имитировал бурную деятельность, заказывая дорогостоящие товары с фейковых аккаунтов. Затем прибывшие в ПВЗ посылки его сообщники перевозили в помещение в Москве и перепродавали.

В отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье «Кража», он заключен под стражу. Полиция ищет соучастников преступления.

Ранее жительница Кирова с двумя детьми ночью проникла в ПВЗ и вынесла часть товаров.

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