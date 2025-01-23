Россиянка украла шубу из бара и ушла гулять в ней по улице

В Краснодарском крае полицейские задержали подозреваемую в краже шубы из бара, девушка забрала чужую верхнюю одежду и отправилась в ней на прогулку. Об этом сообщает УМВД Сочи.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница Сочи, потерпевшая заявила, что из гардероба бара у нее пропала шуба из искусственного меха белого цвета. Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что верхнюю одежду украла одна из посетительниц заведения.

19-летнюю подозреваемую обнаружили на одной из городских улиц, она прогуливалась в украденной шубе. Возбуждено уголовное дело о краже, задержанной может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что жительницу Тюмени подозревают в хищении шубы и золотых украшений у женщины-инвалида. Правоохранители выяснили, что вещи вынесла домработница, которая помогала пенсионерке по дому. Злоумышленница систематически снимала драгоценности с беспомощной россиянки и продавала или сдавала их в комиссионный магазин.

Ранее россиянин украл норковую шубу у спавшей на улице женщины.