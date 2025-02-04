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Байден подписал соглашение с агентством талантов

Джо Байден подписал соглашение о сотрудничестве с Creative Artists Agency
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MANDEL NGAN/Reuters

Бывший президент США Джо Байден подписал соглашение о сотрудничестве с агентством Creative Artists Agency (CAA), специализирующимся на трудоустройстве творческих специалистов. Об этом сообщается в публикации самого агентства в Instagram (деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская).

В заявлении CAA уточняется, что их сотрудничество с Байденом началось еще в период его вице-президентства. В рамках этого партнерства экс-президент выпустил свои мемуары под названием «Обещай мне, папа», организовал тур по стране под названием American Promise и провел ряд публичных выступлений.

В конце января вице-президент страны Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что администрация президента США Дональда Трампа в течение первых восьми дней после его инаугурации сделала больше, чем за четыре года удалось сделать офису экс-президента Джо Байдена. Сейчас администрация Трампа принимает меры, чтобы уменьшить затраты на энергию, поскольку это позволит сделать еду, жилье и все остальное более доступным для простых американцев, отметил Вэнс.

Ранее команду Байдена призвали осудить за урон, нанесенный глобальной безопасности.

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